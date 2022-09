Stiri pe aceeasi tema

- „Pompierii din cadrul Detasamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit pentru a acorda asistenta medicala de urgenta unei persoane cazute de la inaltime pe strada Observatorului din municipiul Cluj-Napoca. La fata locului au gasit o tanara care prezenta traumatisme incompatibile cu viata, astfel incat nu…

- Fiica preotului din comuna Moise, județul Maramureș, s-a sinucis la Cluj, marți, 6 septembrie, la ora 16:15. Tanara de 18 ani s-a aruncat de la etajul 12 al unui bloc de pe strada Observatorului. Aceasta a studiat la Liceul Teoretic ”Avram Iancu” din Cluj-Napoca.La fața locului s-a deplasat o echipa…

- O tanara de 18 ani, din județul Maramureș, a murit in aceasta dupa-amiaza in Cluj-Napoca, dupa ce a cazut de la etajul 4 al unui bloc din cartierul Zorilor din Cluj-Napoca. ”Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit au intervenit pentru a acorda asistența medicala de urgența unei…

- Jandarmii maramureșeni vor asigura masurile de ordine publica la manifestarile cultural-artistice care vor fi organizate in acest sfarșit de saptamana in spațiul public astfel: In perioada 23 – 24.07.2022, incepand cu ora 08:30 sambata și ora 12:00 duminica, Primaria comunei Coaș organizeaza o manifestare…

- Un grav accident de circulatie a avut loc in aceasta dimineata in Maramures. O femeie de 53 de ani a murit dupa ce a fost lovita de un autoturism, in timp ce traversa trecerea de pietoni. Totul s-a intamplat in localitatea Barsana. Pe imaginile surprinse de o camera de supraveghere, se vede cum femeia…

- Romanii nemultumiti de preturile mari la benzina si motorina au iesit in strada in aceasta seara. Sunt proteste in Baia Mare, dar si in alte localitați din județul Maramureș. Ce mesaj le transmit romanii guvernanților. Cei mai multi romani considera acest ajutorul de 50 de bani ca fiind o bataie de…

- Zeci de calatori sunt blocați la aceasta ora in halta CFR Satulung, asta dupa ce trenul Baia Mare – Cluj Napoca S-a defectat intre Felsig și Miresu Mare. Au fost afectate trenurile Baia Mare – Jibou, Baia Mare – Mangalia si Baia Mare – Bucuresti Nord. Cititorii noștri spun ca stau inteo caldura insuportabila…

- Un actor cunoscut de la Teatrul National din Targu Mures a fost gasit mort in casa miercuri dimineata. Barbatul de 34 de ani si-ar fi luat viata Sergiu Marocico, in varsta de 34 de ani, a fost implicat luni intr-o altercație in familie și a fost cautat apoi lucratorii Inspectoratului Judetean de Politie.…