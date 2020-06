Mesajul ''Black Lives Matter'', scris cu graffiti pe steaua lui Donald Trump de pe Walk of Fame

Stiri pe aceeasi tema

- Vedetele care au donat milioane de dolari pentru justitia rasiala Organizatiile caritabile care sustin miscarea #BlackLivesMatter au primit ajutor financiar din partea vedetelor de la Hollywood. Kanye West a fost intens criticat pentru ca nu a avut o pozitie publica dupa moartea lui George Floyd. Celebrul…

- Mii de americani au continuat manifestatiile impotriva rasismului si a brutalitatii politistilor la Washington, Philadelphia si New York sambata, in timp ce in Carolina de Nord a fost organizata o a doua slujba de pomenire a afro-americanului George Floyd, a carui ucidere a starnit valuri de proteste…

- Rapperul Kanye West a donat 2 milioane de dolari familiilor lui George Floyd, Breonna Taylor si Ahmaud Arbery in lupta lor pentru justitie si a fost surprins in timp ce participa la un protest in orasul sau natal...

- Rapperul Kanye West, susținator al lui Donald Trump, a donat 2 milioane de dolari familiilor lui George Floyd, Breonna Taylor si Ahmaud Arbery in lupta lor pentru justitie si a fost surprins in timp ce participa la un protest in orasul sau natal, Chicago, scrie Los Angeles Times.Rapperul a…

- Kanye West a facut o donație de 2 milioane de dolari pentru a sprijini familiile lui George Floyd, Ahmaud Arbery și Breonna Taylor, a declarat pentru CNN un reprezentant al rapperului american.Donația include finanțarea onorariilor legale pentru familiile lui Arbery și Taylor, dar și intreprinderile…

- Pentru primul sau discurs în afara cartierului sau general din Delaware de dupa carantina, candidatul democrat la Casa Alba a jucat cartea apelului la calm, criticând în același timp strategia lui Donald Trump. Cu toate acestea, planul sau de a scoate țara din violența și divizare…

- Antrenorul San Antonio Spurs (NBA) Gregg Popovich a denuntat incapacitatea lui Donald Trump - pe care l-a catalogat drept un ”idiot dernajat” si ”las” - de a spune ca ”viata celor de culoare conteaza” ("Black Lives Matter") si ”sa uneasca oamenii” dupa moartea lui George Floyd, relateaza AFP, potrivit…

- "Aceste BRUTE dezonoreaza memoria lui George Floyd si nu voi lasa acest lucru sa se intample. Tocmai am vorbit cu guvernatorul Tim Walz si i-am spus ca Armata e cu el pana la capat. In cazul oricarei dificultati, noi vom prelua controlul dar, cand incepe jaful, incepe sa se traga. Multumesc!", a…