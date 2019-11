Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de angajati ai Spitalului Judetean Timisoara au protestat joi si vineri, 29 noiembrie, fata de schimbarea managerului Marius Craina (PSD) cu Raul Patrascu (PNL). Presedintele PNL Timis, Nicolae Robu, a asumat schimbarea pe criterii politice a managerului de la Spitalul Judetean Timisoara sustinand…

