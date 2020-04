Stiri pe aceeasi tema

- Alte 2,5 milioane au urmarit-o pe regina la Channel 4. Mesajul despre pandemia de Covid-19 a fost urmarit si la Channel 5, Sky News si BBC News. Numarul total este de 23,97 de milioane. Anul acesta, doar mesajul prin care prim-ministrul britanic Boris Johnson a anuntat, pe 23 martie, masuri restrictive…

- Intr-un discurs istoric televizat, Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a multumit duminica personalului din sistemul sanitar care lupta impotriva pandemiei, precum si britanicilor care stau in casa pentru a evita raspandirea coronavirusului. „Vom invinge, iar aceasta victorie va fi a fiecaruia…

- Mesajul video a fost inregistrat la Castelul Windsor si urmeaza sa fie difuzat duminica, la ora locala 20.00 (22.00, ora Romaniei) Sefa statului britanic, in varsta de 93 de ani, s-a mutat in castelul sau din vestul Londrei, de la Palatul Buckingham, din cauza epidemiei noului coronavirus.…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii se va adresa duminica natiunii in legatura cu epidemia de COVID-19, a anuntat Palatul Buckingham vineri, zi in care in tara au fost raportate inca 684 de decese in legatura cu noul coronavius, transmite Reuters.'Majestatea sa Regina a inregistrat un…

- Printul William, in locul Reginei? Se intoare Harry in familia regala? In plina pandemie de Coronavirus, Regina Elisabeta (93 de ani) si Printul Philip (98 de ani) au parasit Palatul Buckingham. Acestia vor sta, in urmatoarea perioada, in izolare la Castelul Windsor. Saptamana trecuta, Ministrul Sanatatii…

- La 93 de ani, regina pare sa aiba o sanatate de fier, insa criza provocata de coronavirus a determinat evacuarea ei din Palatul Buckingham, dupa ce au fost raportate tot mai multe cazuri la Londra. In resedinta regala lucreaza aproape 500 de persoane, care sunt in permanent contact cu exteriorul."Regina…

- Mesajul unei italience care și-a pierdut tatal din cauza coronavirusului a devenit viral, fiind distribuit de sute de ori. Ea vorbește despre experiența sa dramatica, spunând ca, fiind în carantina, nici macar nu și-a mai putut vedea tatal. "Ma gândesc ca exista persoane, batrâni,…

- Un nou documentar despre Familia Regala britanica surprinde momentul in care Regina Elisabeta a Marii Britanii s-a vazut nevoita sa se ascunda in gradina, ingrozita sa de ideea ca s-ar putea intalni cu Nicolae Ceaușescu, arata Daily Mail, potrivit Mediafax.Intr-un material intitulat ”The royal…