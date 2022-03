Mesajul Addei după lansarea albumului „Fata din diamant”. „S-a făcut greu. Printre covizi și perfuziile mele” Adda a lansat recent primul ei album, Fata din diamant, care conține 11 piese ale artistei. Deși nu se afla intr-o perioada buna, vedeta avand grave probleme de sanatate și urmand un tratament strict, aceasta a venit cu o schimbare neașteptata pentru cei care ii iubesc muzica. Adda se trateaza de Borelioza , o afecțiune provocata de mușcaturile de capușe, țanțari sau alte animale care sunt contaminate. Adda a trecut prin clipe de coșmar pana a primit diagnosticul corect din partea medicilor. Adda a postat pe Facebook un mesaj, in care le marturisește fanilor, cat de mult a muncit in ultimii doi… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

