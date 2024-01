Mesaje suspecte postate din contul Arhiepiscopiei Tomisului pe Facebook. Reactia oficiala a Arhiepiscopiei Mai multe mesaje suspecte au fost postate din contul Arhiepiscopiei Tomisului pe alte pagini de Facebook."Buna dimineata iubirea vietii tale ce mai face iubirea vietii tale te pup si eu dulce sa stii si sa ai o seara linistita cu mult soare in inima te ador te iubesc si mi e foarte tare mi e foarte tare mi e foarte tare si te ador dragostea vietii tale te lubesc te ador si mi e foarte tare mi e foarte greu si mie si mie si mie si te ador foarte tare te ador te iubesc mult si mi e foarte tar ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu și Alex Ashraf sunt impreuna de mai bine de 7 ani, timp in care cei doi au trecut prin bune și rele. In urma cu ceva timp au aparut informații ca cei doi s-au desparțit, insa acum se pare ca s-au impacat. Motivul pentru care Oana Zavoranu și Alex Ashraf s-au impacat Oana Zavoranu și Alex…

- Elevul roman de 12 ani, gasit mort dupa ce a cazut de pe terasa unui hotel din Austria, se numește Andrei și este din localitatea... The post Cine este elevul roman de 12 ani, decedat in excursie in Austria. „Te iubesc enorm, ne-ai rupt sufletele in doua, e tragedia vieții noastre”, a scris pe Facebook…

- Reprezentantii Sindicatului Europol Constanta au precizat printr o postare pe pagina de Facebook ca un singur agent a fost repartizat la Biroul Rutier Constanta dintre cei 164 de agenti care au ajuns la IPJ Constanta.De precizat ca la nivelul Biroului Rutier Constanta exista in prezent un numar de 17…

- Fostul premier Florin Citu, senator PNL, spune ca intreaga sa activitate a stat sub semnul bunei credinte si respectarii legii. „Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public, precizez ca intreaga mea activitate, indiferent de functiile si demnitatile publice indeplinite, a stat sub semnul…

- Informații uluitoare despre agresorul fetei de 13 ani din Sighet! Laurențiu Rus a datr de ințeles ca este de-a dreptul obsedat de Andra Volos! Barbatul are o colecție impresionanta de imagini care dau de gandit in ceea ce ii privește pe cei doi!

- Este o noua metoda de inselaciune, in Romania. Pe o pagina de Facebook, recent creata, care poarta numele Aeroportului Otopeni, oamenii sunt anunțați despre vanzarea valizelor pierdute de calatori, la prețul de doar 9 lei și 93 de bani. Escrocii pretind ca sunt chiar din partea instituției. Reprezentantii…

- CSA Steaua a notat, marti, pe Facebook, dupa ce in urma cu o zi Curtea de Apel Bucuresti a hotarat ca palmaresul pe perioada 1947-1998 ii apartine Clubului Sportiv al Armatei, in litigiul cu FCSB, ca este acum “mai aproape de victoria finala”, potrivit news.ro.“Mai aproape de victoria finala…

- Articolul Deputatul Andi Cristea saluta recunoașterea limbii romane ca limba oficiala a minoritații romane din Ucraina se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Deputatul Andi Cristea, cunoscut pentru implicarea sa activa in promovarea intereselor comunitații romanești, a salutat succesul diplomatic…