MESAJE DE FLORII 2020. Cele mai frumoase 10 mesaje de Florii 1. Sa primești flori de ziua ta. Sa inveți de la fiecare floare sa iubești, sa fii tandra, sa luminezi pe cei din jur, sa-i lași sa te admire, sa aduci bucurie și sarbatoare. La mulți ani! 2. Drumul vietii tale sa fie presarat cu flori: cu ghiocei ca sa iti pastrezi sufletul tanar si curat, cu trandafiri ca sa fii vesnic iubita si cu margarete pentru a-ti aminti mereu sa zambesti. La multi ani de Florii! 3. Vei primi flori de ziua ta… Sa inveti de la fiecare floare sa iubesti, sa fii tandra, sa-i luminezi pe cei din jur, sa-i lasi sa te admire, sa aduci bucurie si sarbatoare…… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Adminnistratia Nationala a Penitenciarelor a dat publicitatii un material video cu mesajul celor aflati dupa gratii, in care detinutii ii indeamna pe romani sa stea in casa si sa respecte recomandarile autoritatilor, pentru a preveni raspandirea noului coronavirus.

- Azi, credinciosii catolici din lumea intreaga celebreaza Duminica Floriilor. Pentru biserica Romano Catolica, Duminica Floriilor coincide, in fiecare an, cu Ziua Tineretului.Credinciosii catolici sunt rugati sa nu vina la biserici si sa urmareasca prin live stream Slujba de Florii transmisa de la Vatican.…

- Laura Cosoi și soțul ei sunt in culmea fericiri, de cand auaflat ca vor deveni din nou parinți. Vedeta a postat pe contul de socializareun mesaj, in care le dezvaluie fanilor, ca Rita va avea o surioara.De 8 marie, ziua mamei, actrița a dat cea mai frumoasaveste. Laura Cosoi este insarcinata pentru…

- Astazi, lumea crestina ii sarbatoreste pe cei 40 de Sfinti Mucenici din Sevastia. Mai mult, in popor se spune ca toti oamenii care nu au nume de sfant isi serbeaza onomastica in aceasta zi. Tot in traditia populara, se spune ca cei 40 de mucenici, soldati crestini care au trait in timpul imparatului…

- MESAJE de 8 martie, ZIUA FEMEII. Un buchet de SMS-uri si URARI parfumate pentru femeile din viata voastra– Fie ca toate implinirile frumoase, sanatatea si spiritul acestei zile sa va insoteasca pretutindeni...si fie ca primavara iubirii sa va inunde sufletul cu bucurie si cu parfumul tuturor…

- Bucurie mare pentru credinciosi! Data de 2 martie reprezinta un motiv de sarbatoare pentru fiecare bun crestin, deoarece in calendarul ortodox sunt praznuiti mai multi sfinti importanti. Iata care sunt acestia!

- Sarbatoare mare in familia Diana Bișinicu! De curand, fiica vedetei a implinit frumoasa varsta de 7 anisori. Acest eveniment nu avea cum sa treaca fara sa fie marcat un cadou special, drept pentru care, mama sa i-a oferit un dar de suflet.

- ,,Ce emotie si bucurie au simtit constructorii Cetatii Soroca in secolul XV cand au inceput zidirea acestei cetati de aparare a neamului nostru romanesc, aceeasi bucurie si emotie o simtim si noi, cei de astazi, care ne aflam aici, la frontiera tarii. Binecuvantam crucea aceasta care va insemna locul…