MESAJE DE CRĂCIUN. Cele mai haioase mesaje de Crăciun MESAJE DE CRACIUN. Imaginatia ne este pusa la incercare atunci cand vrem sa compunem texte frumoase, pe care sa le trimitem celor apropiati. MESAJE DE CRACIUN. Iata cateva mesaje haioase pe care le puteți trimite prin SMS, de Craciun: "E Craciun! Este divin! Ne uitam pe geam afara... prin zapada Mosul zboara? Ni se trage de la vin!" "Sa ai parte de tot ce e mai bun in viata! L-am visat pe Mos azi noapte, venea tare de departe cu un sac mare in spate sa aduca sanatate, deci asteapta-l ca el vine, dar acum este la mine!" "Catelus cu paru' cret, sa ai jeepu' in cotet… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Minunatele nopti ale Craciunului, colindelor si datinilor stramosesti sa va gaseasca la ceas de bucurie alaturi de oaspetii cei dragi. Va doresc tot binele, gandurile bune si curate sa va insoteasca pretutindeni, fericirea si succesul sa va fie mereu alaturi. MESAJE DE CRACIUN 2019 Bogatie cata vreti,…

- Catelus cu paru\" cret, sa ai jeepu\" in cotet si o vila cu piscina /Andreea Marin ca vecina, o lopata pentru bani/La Anu si la Multi Ani! E Craciun! Este divin! Ne uitam pe geam afara...prin zapada Mosul zboara? ...Ni se trage de la vin.. Lovite-ar trenul fericirii, trasnite-ar fulgerul iubirii, cadeti-ar…

- In pragul sarbatorilor se declanșeaza frenezia cautarilor de msaje, sms, felicitari de Craciun 2019 pentru a le trimite celor dragi. Radio Iași a cules o serie de mesaje inspirate pe care le puteți trimite persoanelor indragite. Se zvoneste ca pe seara, Cineva o sa apara, Pe furis pe la balcon, Pe fereastra…

- Moș Craciun: ”Despre mine se spune ca fac liste ale copiilor din intreaga lume, clasificandu-i in funcție de comportamentul lor”. Moș Gerila: ”Cea mai mare bogație a fiecarui individ este bogația de a darui, a gestului de a darui. De aceea, și eu, și Mos Craciun, suntem extrem de bogați”. Moșule,…

- Moș Craciun: ”Despre mine se spune ca fac liste ale copiilor din intreaga lume, clasificandu-i in funcție de comportamentul lor”. Moș Gerila: ”Cea mai mare bogație a fiecarui individ este bogația de a darui, a gestului de a darui. De aceea, și eu, și Mos Craciun, suntem extrem de bogați”. Moșule,…

- MESAJE DE SFANTUL NICOLAE Creștinii il sarbatoresc pe Sfantul Nicolae, in fiecare an, in data de 6 decembrie. De origine greceasca (Nikolaos), numele este format din doua cuvinte: nike, "victorie" (de la nikao, "a invinge"), si laos, "popor", putandu-se talmaci prin "obșteasca biruința". Sper…

- Ediția cu numarul 13 a celui mai așteptat eveniment de iarna din Sibiu, Targul de Craciun, se desfașoara in perioada 15 noiembrie 2019 - 3 ianuarie 2020, fiind inaugurata printr-un concert susținut de Radu Nechifor și Monica Anghel, in 15 noiembrie, ora 19:00. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți…