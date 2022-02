Stiri pe aceeasi tema

- Deci, Rusia nu are niciun motiv (nici real și nici fabricat) și niciun obiectiv strategic pentru invadarea Ucrainei. Ba, mai mult, Moscova zice raspicat ca nu are nicio intenție sa atace Ucraina. În asemenea condiții, tot ce le ramâne comentatorilor de politica externa și de securitate…

- Rusia și Belarus vor incepe joi 10 zile de exerciții militare comune, iar tensiunea din Ucraina tinde sa creasca, acestea avand loc in apropierea graniței Ucrainei. Rusia a mutat pana la 30.000 de soldați, doua batalioane de sisteme de rachete sol-aer S-400 și numeroase avioane de lupta in Belarus pentru…

- Ministerul Apararii din Rusia a lansat miercuri un videoclip cu unitați de tancuri care participa la exerciții militare comune in diferite locații din Belarus. Exercițiile au avut loc pe fondul acumularii de trupe rusești in apropierea Ucrainei. De asemenea, valul de activitate militara care a pus Occidentul…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a afirmat ca Rusia continua presiunile militare asupra Ucrainei si este evident pericolul unei invazii militare, declarații date in cursul vizitei la Kiev, avertizand ca Administratia de la Moscova ameninta si alte state, inclusiv Republica Moldova si Georgia.…

- „Prim-ministrul este hotarat sa accelereze eforturile diplomatice si sa consolideze descurajarea pentru a evita varsarea de sange in Europa", a spus purtatoarea de cuvant intr-un comunicat."El va reitera, atunci cand va discuta cu presedintele Putin in aceasta saptamana, necesitatea ca Rusia sa faca…

- Avioane de lupta și nave de lupta rusești au exersat respingerea atacurilor aeriene asupra bazelor navale și au raspuns cu lovituri aeriene in timpul unor exerciții militare in Marea Neagra, a relatat miercuri Interfax, in timp ce Ucraina vecina a organizat și ea exerciții de lupta, conform Reuters.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat joi tarile occidentale ca ''agraveaza'' tensiunile in Ucraina si in Marea Neagra, denuntand zboruri ale ''bombardierelor strategice'' in apropierea frontierelor ruse, relateaza AFP.