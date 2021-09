Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarul PSD, Radu Cristescu, ii cere demisia ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode. El se arata revoltat de faptul ca Bode a permis organizarea congresului PNL de la București. „BODE, IRESPONSABILULE, ITI CER DEMISIA URGENT. Au trecut 72 de ore de la festivalul nesimțirii,…

- Ministru interimar al Justiției este Lucian Bode. Președintele Iohannis a aprobarea cererea premierului Cițu de a-l revoca pe ministrul Stelian Ion . Aprobarea șefului statului a fost data in dimineața zilei de joi, 2 septembrie 2021. Stelian Ion (USR PLUS) este revocat Stelian Ion (USR PLUS) este revocat,…

- Curtea de Apel Chișinau s-a pronunțat în favoarea menținerii deciziei Consiliului prin care a solicitat MAI sa înlature simbolistica religioasa din sediul instituției. O decizie în acest sens a fot luata la 20 iulie curent. Aceasta este executorie, însa poate fi atacata la…

- Eurodeputatul Rares Bogdan si-a inceput discursul la conferinta de alegeri a PNL Bihor adresandu-se premierului Florin Citu cu formula „domnule prim ministru si viitor presedinte al Partidului National Liberal”, iar lui Ludovic Orban i s-a adresat cu „domnule actual presedinte al PNL si presedinte…

- Europarlamentarul liberal Rares Bogdan a criticat, sâmbata, în conferinta de alegeri a PNL Bihor, faptul ca PNL nu detine portofoliul Fondurilor Europene, el susținând ca cel mai bun titular pentru functia de ministru ar fi fost Marcel Bolos, predecesorul lui Cristian Ghinea. "Daca…

- Emanuel Ungureannu l-a criticat pe Florin Cițu și a subliniat faptul ca premierul nu a ajuns in aceasta funcție datorita meritelor personale, ci faptului ca cei din USR au facut o greșeala. Deputatul a mai criticat afirmațiile prim-ministrului care suține ca Romania se afla pe o panta ascendenta.…