MESAGERUL DE NEAMŢ, de la o săptămână la alta. Din lumea mirifică a politicii și administrației pietrene Salubritas vrea banii lui Dulama, 4.273 lei, primiți ca foloase necuvenite In momentul in care ai intrat in țintarul politicii nemțene și reușești sa deții un rol cat de cat important, poți sa spui ca ti-ai asigurat o relație speciala cu divinitatea specializata in consolidarea viitorului. Este drept ca, din cand in cand, poți avea și mici probleme, dar pe termen lung ai garantat mai multe avantaje, daca știi de care parte a avantajului sa te plasezi. Un exemplu de om care a razbit in ciuda tuturor adversitaților – adversari politici, ANI, prefecți sau secretari ai județului – il reprezinta Laurențiu… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai bine de un an de cand Consiliul Județean a ințeles avantajele ședințelor pe diverse platforme de comunicare online – poți sa fii la București sau aiurea și sa conduci o ședința – mai exista momente care arata ca digitalizarea te poate invinge cateodata. Chiar și pe aceia care sunt obișnuiți…

- Acum 13 ani, in 2008, cu mandrie afișata de nemțeni descurcareți, oficialii județului de atunci anunțau, cu surle și trambițe, ca vom avea 8 sali moderne de operație, dotate cu aparatura ultramoderna, totul pe banii unei firme, care punea la dispoziția spitalului toate aceste lucruri. Firma nu cerea…

- Acum 13 ani, in 2008, cu mandrie afișata de nemțeni descurcareți, oficialii județului de atunci anunțau, cu surle și trambițe, ca vom avea 8 sali moderne de operație, dotate cu aparatura ultramoderna, totul pe banii unei firme, care punea la dispoziția spitalului toate aceste lucruri. Firma nu cerea…

- Pe principiul ești om cu mine ( citește, votezi cu mine), iți dau postul de la mine (citește, șef de CJ), Bogdan Gavrilescu, președintele organizației PMP Neamț a reușit sa nu ramana mult timp angajat al propriei sale firme dupa alegerile locale și parlamentare. PSD-ul, recunoscator ca a reușit o majoritatea…

- Fundașul croat Ante Plujic, 33 de ani, a marturisit ca este obosit de intreaga situație de la Dinamo, nefiind convins ca va mai accepta o noua taiere salariala. - Ce faci, Ante, dupa vacanța te intorci la Dinamo?- Da, voi fi la reunire, pe 15 iunie, am contract. Apoi? Nu știu. Chiar nu știu! Sunt datorii…

- Dupa apariția in Mesagerul de Neamt a unui articol aratand mizeria care se adunase in albia Cuejdiului in zona podului rutier și parcarii cu pietonalul din centrul municipiului Piatra-Neamț, conducerea Salubritas a trimis pe adresa redacției o serie de imagini cu spațiul dupa o operațiune de curațenie.…

- Ceea ce se vorbea deja de vreo cateva saptamani, ca Gheorghe Triboi a reușit sa-și aranjeze un post și sa-și negocieze liniștea, s-a intamplat incepand de luni, 12 ianuarie. Fostul director de la Publiserv, societate a muncipalitații, a demisionat din funcția de manager, și-a reactivat a doua zi funcția…

- Doi consilieri județeni din partea USR PLUS Neamț, au realizat, dupa mult timp, ca ar putea exista un conflict de interese la varful Consiliului Județean Neamț, in dreptul Madalinei Ciubotaru, fata fostului primar de Roznov. Aceasta era angajata Caminului pentru Persoane Varstnice Roznov și in ședința…