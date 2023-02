Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, suspendata in continuare din circuit dupa ce toamna trecuta a fost depistata pozitiv cu roxadustat, o substanța interzisa, a reluat anul acesta antrenamentele, in speranța unui verdict pozitiv in procesul de care depinde viitorul ei in tenis. Fostul lider mondial se afla de cateva zile…

- Delia și-a surprins recent fanii cu o apariție extravaganta. Indragita artista a publicat pe rețelele sociale o serie de fotografii in care apare intr-un costum mulat, care ii vine ca o a doua piele.

- Horațiu Malaele a fost surprins de paparazzi Playtech.ro in zona de nord a Capitalei. Acesta se afla in timpul unei discuții placute cu cațiva prieteni la o vinarie cunoscuta din zona. Cu ce mașina a ajuns la locație? Cu siguranța celebrul actor i-a lasat fara cuvinte pe colegii din trafic. Iata ce…

- Theo Rose și Damian Anghel nu se ascund sa se afișeze impreuna in public, iar acest lucru s-a intamplat și acum la un eveniment monden. Theo Rose i-a bucurat pe cei prezenți cu piesele, insa nici iubitul ei nu a scapat-o din ochi și și-a stapanit emoțiile cu greu. Iata imagini cu cei doi indragostiți!