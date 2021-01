Trenurile CFR Calatori ar putea circula de luni pe cei 104 km dintre Ineu (jud Arad) și Brad (jud Hunedoara) tronson care in ultimii ani a fost operat de compania privata Regio Calatori, care insa a decis sa se retraga de la 1 ianuarie. Tronsonul este parte a liniei secundare 317 Arad – Ineu – Brad, pe cei 63 km dintre Arad și Ineu are in continuare trenuri compania privata. Principalele localitați deservite sunt Santana, Pancota, Ineu, Sebiș și Brad. Linia 317 are 166 km, dar 23 km (porțiunea Arad – Santana) sunt comuni cu linia 310 (Timișoara – Arad – Oradea). Pe linia 317 trenurile Regio care…