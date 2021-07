Mersul cu picioarele goale, beneficii nebănuite pentru sănătate Se știe ca mersul pe jos este o forma buna de mișcare. Adesea, lucrurile simple sunt cele mai eficiente. Nici nu-ti imaginezi ce beneficii imense aduc sanatatii 5-10 minute de mers descult. O poti face afara, pe iarba, nisip sau asfalt, atunci cand temperaturile sunt prietenoase, dar si in casa. Beneficiile sunt aceleasi. Exista multe beneficii pentru sanatate ale mersului pe nisip. Important este sa renunți macar pentru cateva zeci de minute la șlapi sau sandale și sa te bucuri din plin de senzația nisipului fin sub talpi. Totodata, mersul cu picioarele goale stimuleaza imunitatea și este benefic… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

