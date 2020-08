Stiri pe aceeasi tema

- Liderii tarilor Uniunii Europene vor transmite, cu ocazia summitului extraordinar programat miercuri, un mesaj de solidaritate cu opozitia din Belarus si vor cere Rusiei sa nu se implice in fosta republica sovietica, afirma oficiali UE citati de agentia de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Conform…

- Cancelarul german Angela Merkel se va intalni cu presedintele francez Emmanuel Macron la 20 august la Fortul Bregancon, resedinta de vacanta a sefului statului francez, pentru un schimb de opinii cu privire la dosare europene si internationale, de la COVID-19 pana la situatia din Liban si cea din…

- Cancelarul german Angela Merkel a cerut miercuri Uniunii Europene sa se pregateasca pentru un eventual esec al negocierilor cu Londra privind relatia post-Brexit, intrucat pana in prezent s-au facut progrese ''foarte limitate'' la aceste tratative, potrivit AFP si Reuters.

- Cancelarul german Angela Merkel - a carei cota de popularitate s-a redresat de la inceputul crizei sanitare si economice - reitereaza ca nu intentioneaza sa revina asupra deciziei ca acest mandat sa fie ultimul sau mandat, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Angela Merkel conduce Guvernul…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a anuntat miercuri seara un plan de relansare economica in valoare de 130 de miliarde de euro pentru anul acesta și 2021. Planul, menit sa stimuleze economia afectata de pandemia de COVID-19, are in vedere și reducerea TVA la 16% timp de 6 luni.

- Cancelarul federal german Angela Merkel a refuzat invitatia presedintelui american Donald Trump de a participa in persoana la un preconizat summit al G7 in SUA, a informat vineri Politico, preluata de Reuters. "Cancelarul federal ii multumeste presedintelui Trump pentru invitatia lui la…

