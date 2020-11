Merkel, "cancelarul etern" al Germaniei, împlinește 15 ani la putere De atât de mult timp la putere încât a fost supranumita &"cancelarul etern&" al Germaniei, Angela Merkel marcheaza sâmbata 15 ani la cârma puterii economice de top a Europei în timp ce popularitatea sa și încrederea publica urca la noi înalțimi în contextul în care timpul pe care îl mai are în funcție se scurge, relateaza France24, citând AFP.

În timp ce coronavirusul face ravagii în lume, gestionarea pandemiei pe baza unor soluții științifice a repus-o pe Merkel în centrul jocului.

