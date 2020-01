Merkel: Acordul dintre Gazprom si Naftogaz garanteaza aprovizionarea cu gaze a Europei Cancelarul german, Angela Merkel, a salutat acordul pe cinci ani la care au ajuns consortiul rus Gazprom si cel ucrainean Naftogaz pentru tranzitul de gaze rusesti prin Ucraina, pe care l-a calificat drept "un important semnal" pentru garantarea aprovizionarii cu gaze in Europa, relateaza agentia EFE.



"Ma bucur ca acele conversatii derulate timp de un an si jumatate privind tranzitul de gaze rusesti prin Ucraina in sfarsit au fost finalizate cu succes. Continuarea tranzitului de gaze prin Ucraina incepand de la 1 ianuarie 2020 este un bun si important semnal pentru garantarea securitatii… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

