Merită să schimbați antigelul? Temperaturile sunt in creștere și, prin urmare, crește și impactul termic asupra sistemelor vehiculului. Este necesar sa acordați atenție antigelului și sistemului de racire a mașinii și care sunt pericolele de neglijența? Funcția principala a antigelului este de a disipa caldura de pe pereții cilindrilor motorului și de a menține temperatura de funcționare a motorului. Schimbarea tardiva a lich Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Viata masinii tale depinde de atentia pe care o acorzi ingrijirii si efectuarii la timp a reviziilor si a schimburilor de ulei pentru motor. Acesta are un rol deosebit de important si de el depinde durabilitatea vietii motorului masinii tale. Totodata, uleiul acesta este parte a sistemului de lubrifiere…

- Presedintele Senatului, Florin Citu a declarat, miercuri, intrebat despre o posibila schimbare a sa din functie, ca, daca este schimbat, nu va rezolva problema preturilor, dobanzilor, crizei economice. Daca cineva in PNL se concentreaza doar pe asta, ok, pot sa faca acest lucru, a mai afirmat Citu,…

- Ex-premierul Ion Chicu i-a criticat pe ministrii din Guvernul Gavrilita pentru ca nu ar fi suficienti de competenti. In opinia fostului prim-ministru, niciun membru al actualului Cabinet de Ministri nu merita sa se afle in functie.

- „Deocamdata nu exista in PNL o decizie de schimbare a domnului Citu din functia de presedinte al Senatului.Ce va pot asigura, in momentul de fata, este ca Florin Citu este presedintele Senatului”, a spus Ionuț Stroe, luni, jurnaliștilor.

- „Deocamdata nu exista in PNL o decizie de schimbare a domnului Citu din functia de presedinte al Senatului.Ce va pot asigura, in momentul de fata, este ca Florin Citu este presedintele Senatului”, a spus Ionuț Stroe, luni, jurnaliștilor.

- Adaptarea la schimbarile climatice este esențiala pentru viitorul agriculturii din Romania, condițiile meteorologice extreme afectand resursele de apa necesare pentru irigații, practicile de adapare a animalelor, prelucrarea produselor agricole, precum...

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, hotararea privind numirea lui Adrian Cucu in functia de presedinte al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.Guvernul a aprobat, astazi, la propunerea Ministerului Finantelor, numirea domnului Adrian Cucu in functia de presedinte al…

- Volodimir Zelenski a refuzat sa paraseasca capitala asediata de armata rusa atunci cand i s-a propus acest lucru, asa ca se ridica problema succesiunii sale in cazul in care ar fi capturat sau chiar ucis de rusi.