Merită să cumperi un TV Philips Ambilight? Ce este un televizor Philips Ambilight? Și de ce ar trebui sa cumperi unul? Daca vrei sa cumperi un televizor nou și cercetezi piața, este posibil sa fi dat peste gama unica de afișaje Philips Ambilight, care combina iluminarea cu divertismentul pentru o seara de film uimitoare. Pentru a o spune simplu, Ambilight este o tehnologie TV proprietara, exclusiva pentru TV Philips, care, intr-o piața saturata de televizoare aproape identice, ajuta cu adevarat Philips sa iasa in evidența. Ambilight este, in esența, includerea unei matrice LED in jurul lateralului unui televizor, care proiecteaza… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai recenta colectie de ghete barbati este pregatita pentru un Black Friday de exceptie. Ce inseamna asta? Inseamna preturi avantajoase pentru a te putea bucura de produsele mestesugite cu drag in inima Bucovinei.

- VIDEO| Mihai Bendeac, atac la antivacciniști: „Șoșoaca se va reproduce cu Mugur Mihaescu pentru a forma o noua generație de oameni inteligenți in Danemarca” Mihai Bendeac, atac la antivacciniști: „Șoșoaca se va reproduce cu Mugur Mihaescu pentru a forma o noua generație de oameni inteligenți in Danemarca”…

- CARAS-SEVERIN – Cele 86 de utilaje noi pentru operatorul judetean de apa inseamna si angajarea de personal specializat, eforturile urmand sa fie mult prea mari pentru societate. Exista insa solutii! In cadrul unei discutii purtate cu Gheorghe Filipescu, directorul AquaCaras, pe tema celor 86 de utilaje…

- TikTok a lansat o aplicație pentru televizoarele inteligente LG 2020 și 2021, a anunțat producatorul de televizoare. Aplicația a ajuns pe aceste modele recente webOS 5.0 și webOS 6.0, cu o actualizare de firmware care a inceput sa se lanseze pe 7 octombrie, dar va veni și pe televizoarele mai vechi…

- Samsung a anunțat disponibilitatea comerciala la nivel local a doua televizoare din seria lifestyle: The Terrace și The Sero in cadrul unui eveniment de presa restrans, care a avut loc saptamana aceasta. Trecand dincolo de ideea convenționala despre cum ar trebui sa arate un televizor, gama de lifestyle…

- In loc sa fie “o clona” a modelelor anterioare, asa cum dicteaza traditia, iPhone 14 va veni anul viitor cu un design complet nou, sustin sursele anonime citate de Bloomberg. Conform acestora, urmatorul model de iPhone va fi si primul din 2017, cand a fost lansat iPhone X, care va avea ceea Bloomberg…

- Intr-o perioada in care mai toți producatorii de telefoane lanseaza și propriile caști, Xiaomi adauga și mai multe produse la unul dintre cele mai dezvoltate ecosisteme proprii din lume. Beneficiind de o creștere susținuta și constanta in Romania, compania chineza pluseaza și mai mult pe partea audio…

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne Raed Arafat afirma ca se vorbeste despre doua metode prin care se fac vaccinari fictive impotriva COVID-19 si ca exista un dosar in rem pentru cazul vaccinarii la chiuveta. Arafat atrage atentia ca aceste practici duc la dosare penale si chiar condamnari.