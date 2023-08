Stiri pe aceeasi tema

- Am participat astazi, la Deva, la intalnirea cu ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Adrian-Ioan Veștea, aflat in vizita de lucru in județul Hunedoara. La intalnire au fost prezenți: Vetuța Stanescu- deputat PNL de Hunedoara și membru al Comisiei pentru administratie…

- Tot mai multe unitați de cazare se deschid, iar concurența in acest domeniu este mare peste tot - stațiuni turistice, orașe mari, localitați de tranzit și așa mai departe. Pentru a asigura succesul afacerii tale, oaspeții trebuie sa se simta confortabil in hotelul tau, sa aiba acces la utilitați…

- CSM Bucovina Suceava a incheiat prima parte a Ligii Naționale de rugby cu partida disputata la Navodari, la malul marii in compania CSM Constanța. Partida a avut o evoluție interesanta, mai ales ca sucevenii au inceput cu elan deosebit. Oaspeții au condus cu 5-0, printr-un eseu inscris de Preutescu,…

- Atunci cand vine vorba de alegerea produselor cosmetice pentru oaspetii hotelului tau, exista multe lucruri de avut in vedere. Dincolo de aspectul estetic, este important sa te asiguri ca produsele pe care le alegi sunt de calitate si indeplinesc nevoile oaspetilor tai. In acest articol, vom discuta…

- Delegațiile oficiale din Republica Azerbaidjan, Muntenegru și Kosovo se afla deja la Chișinau, pentru a participa la Summitul Comunitații Politice Europene, care se va desfașura maine, 1 iunie.

- Un articol vechi ilustreaza rugamintea unui proprietar de carciuma sateasca al vremii, catre clienții sai. Este cuprins de un umor copios, infațișat intr-un limbaj caracteristic vremii. Cel ce a distribuit articolul susține ca materialul ar fi din secolul XIX, astfel s-ar explica și stilul de scriere…

- Bucate tradiționale și vinuri alese, care sint adevarate "carti de vizita" pentru Republica Moldova, ii vor intimpina pe oaspetii la Summitul European din 1 iunie. Gazdele evenimentului fac ultimele pregatiri și spun ca vor avea grija ca totul sa se desfașoare ca la carte. La summitul politic de pe…

- Scenariu zamislit parca de o minte diabolica, in Crang. Gloria, trupa care inca mai spera la promovarea directa, n-a putut sa se impuna cu Poli Iași, ratand o sumedenie de ocazii. Șapte oportunitați uriașe au avut elevii lui Mihalcea, mai multe decat in toate meciurile din play-off laolalta. Ratare…