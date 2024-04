Stiri pe aceeasi tema

- Echipa spaniola Atletico Madrid a dispus de formatia germana Borussia Dortmund, scor 2-1. Articolul Atletico Madrid – Borussia Dortmund 2-1 in turul sferturilor Champions League apare prima data in Money.ro .

- Formatia Hermannstadt a terminat la egalitate, duminica, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Universitatea Cluj, intr-un meci din etapa a treia a play-out-ului Superligii. Oaspetii au egalat in minutul 90+7.Hermannstadt a deschis scorul prin Stoica ’31.

- Bayer Leverkusen a caștigat cu Hoffenheim, scor 2-1, in etapa #27 din Bundesliga. Elevii lui Xabi Alonso au fost conduși pana in minutul 88. Leverkusen a scapat din nou. Parea ca e aproape sa piarda primul meci al sezonului, insa „aspirinele” au intors pe final meciul cu Hoffenheim. Și e tot mai aproape…

- Radu Dragușin a avut oportunitatea de a juca o repriza intreaga in meciul caștigat de Tottenham duminica, in deplasare la Aston Villa. Romanul a fost introdus in minutul 48, in locul olandezului Micky van de Ven, care s-a accidentat, in timp ce scorul era inca 0-0. Spurs s-a impus cu 4-0 și a redus…

- Echipa italiana AC Milan a incheiat la egalitate duminica seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formatia Atalanta Bergamo, intr-un meci din etapa a 26-a din Serie A, informeaza news.ro. Milanezii au deschis scorul in minutul 3, prin eurogolul lui Rafael Leao. Oaspetii au replicat prin ocazia din…

- Echipa germana Bayer Leverkusen a invins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formatia FSV Mainz, in etapa a 23-a din Bundesliga. Granit Xhaka a deschis scorul repede pentru gazde, inca din minutul 3, insa oaspetii au reusit sa egaleze dupa numai cinci minute, cand a inscris Dominic Kohr. In…

- Guimaraes – Benfica 2-2 a fost ultimul meci de duminica din Liga Portugal! Sporting – Braga 5-0 a fost si el in AntenaPLAY, de la ora 20:00. Sporting a pus presiune pe Benfica dupa victoria la scor cu Braga. Sporting a devenit lider in Liga Portugal dupa fluierul final al partidei de la Braga, dar […]…

- Echipa spaniola FC Barcelona a pierdut sambata, pe teren propriu, scor 3-5, in meciul cu Villarreal, din etapa a 22-a din La Liga. Oaspetii au condus cu 2-0, FC Barcelona a revenit si a avut 3-2.Meciul de pe Camp Nou a avut o prima repriza cu doar un gol inscris. Gerard Moreno a deschis scorul pentru…