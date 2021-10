Comunicare, negocieri, vanzari, achiziții, calatorii…aceastea sunt cateva dintre lucrurile la care ar trebui sa fim atenți, cand Mercur este retrograd! Ultimul Mercur Retrograd al anului 2021 a inceput pe 27 septembrie și se va termina pe 18 octombrie. Despre Mercur Retrograd am putea spune ca este ghinionistul de serviciu din astrologie. Acest Mercur va fi […] The post MERCUR RETROGRAD, ghinionistul de serviciu pana pe 18 octombrie. La ce sa fim atenți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .