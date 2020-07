Mercur iese din retrograd in 12 iulie 2020! cum sunt afectate zodiile Rasuflam usurati sau nu inca, acum ca Mercur si-a oprit miscarea retrograda si revine la miscarea directa? La ce sa ne asteptam cu Mercur direct in primele saptamani dupa un tranzit retrograd? La inceput Mercur direct poate cauza mai mult haos si confuzie decat ne-am astepta. Ce se intampla cand Mercur revine direct? Ce se intampla canddirect? Faptul ca Mercur revine la miscarea directa sau stationeaza direct, cum se mai spune, nu inseamna ca am iesit total din ceata. Intram in perioada de umbra (la fel ca atunci cand Mercur se pregateste sa intre in retrograd) iar aceasta este considerata de multi astrologi… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Asadar, pe 28 mai Mercur intra in Rac, pe 18 iunie incepe perioada retrograda in Rac, pe 12 iulie iese din retrograd si pe 4 august Mercur paraseste aceasta zodie si intra in Leu. Aceasta calatorie a lui Mercur in Rac va crea si sustine interes de gandire si vorbire in jurul sufletului, casei,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat ca romanii vor putea avea o viata "cvasi-normala" la finalul lunii iulie – inceputul lunii august, fiind in continuare importanta pastrarea distantei fizice. Tataru a precizat ca numarul de cazuri este in scadere, situatia din ultimele doua saptamani urmand…

- La TVR1 , ministrul a anunțat ca statul, prin ministerul de resort, a creat un stoc general in mediul public și privat de aproaximativ 100 de milioane de masti. „S-a ajuns la cifra de 100 de milioane de masti ce vor fi distribuite oriunde este nevoie. Dupa 15 mai vom vedea intr-o perioada de doua saptamani…

- „In functie de cum evolueaza situatia epidemiologica, din 15 mai vom lua o decizie in cadrul CNSSU privind numarul de persoane care pot participa la evenimente personale, cum ar fi nunta. Cat si cum, va fi o analiza stiintifica, facuta de epidemiologi si infectionisti, analiza care va fi ulterior evaluata…

- Sfarșitul acestei saptamani, adica perioada 1-3 mai, s-ar putea dovedi momentul care sa dea peste cap o „evoluție incurajatoare” pana acum a epidemiei de coronavirus in Romania, ceea ce ar intarzia mult așteptatele masuri de relaxare incepand din 15 mai, avertizeaza ministrul Sanatații, Nelu Tataru.…

- In fiecare vineri, incepand cu ora 21.00, Alexandra Irod, psihoterapeut, și Paul Olteanu, trainer și coach, intra in direct cu ascultatorii Radio ZU. Specialiștii psihologi, impreuna cu DJ-ul ZU, Raluca Benavides, ofera o mulțime de sfaturi despre cum sa avem grija de psihicul nostru și de oamenii dragi…

- O racire usoara a vremii se va semnala in urmatoarele zile la nivel national, insa dupa data de 23 aprilie temperaturile vor reveni la valori normale pentru aceasta perioada, in timp ce precipitatiile vor aparea cu mai mare probabilitate dupa data de 26 aprilie, reiese din prognoza valabila pentru perioada…

- Perioada sarbatorilor pascale este un prilej cat se poate de bun sa incepi cu micutul tau o discutie care sa-i raspunda la intrebari importante: „Cine este Dumnezeu si cum a fost creata lumea?, „De ce este importanta credinta?”, „Ce religie avem noi?”. Asadar, pregateste-te temeinic, te va asalta si…