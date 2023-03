Mercedes-Benz a inceput construirea unei fabrici de reciclare a bateriilor in Kuppenheim, sudul Germaniei, care va avea o capacitate anuala de 2500 de tone si va contribui la producerea a peste 50.000 de module de baterii pentru vehiculele electrice noi Mercedes-Benz, transmite Reuters. Bateriile reciclate vor proveni de la vehicule de testare si de la bateriile de pornire. Pe baza succesului acestui program pilot, volumele de productie ar putea fi marite pe termen mediu si lung. Punerea in functiune pentru prima etapa a uzinei – dezmembrarea mecanica – este programata sa inceapa in luna decembrie…