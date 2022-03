Stiri pe aceeasi tema

- Membrii NATO nu s-au grabit sa ofere sprijin militar ofensiv Ucrainei de teama sa nu provoace Rusia. Acest lucru este pe cale sa se schimbe. Tarile occidentale, inclusiv SUA si Marea Britanie, au oferit deja Kievului arme de antrenament si defensive NLAW si Javelin, precum si sisteme de rachete antiaeriene…

- Tarile membre ale Uniunii Europene (UE) au produs, anul trecut, 3,5 milioane perechi de schiuri si placi de snowboard, dintre care aproape jumatate (1,6 milioane) au fost produse in Austria, iar 1,9 milioane de unitati au mers la export in afara spatiului comunitar, in principal in SUA, arata datele…

- Parintele Alexandru Nan, Protopop de Bavaria, a oficiat duminica prima Sfanta Liturghie la Bernau am Chiemsee, aproape de granița cu Austria. Au participat in jur de 30 de credincioși, adulți și copii, veniți din Munchen și din localitațile bavareze situate pe malul vestic al lacului Chiem…

- Alte 4 794 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 260 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri 12 sint asociate cu contact in afara țarii: 5 – Ucraina, 2 – Romania, 1 – Rusia, 1 – Marea Britanie, 1 – Germania, 1 – Bulgaria,…

- Alte 1039 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 155 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 19 sunt asociate cu contact in afara țarii: 6-Romania, 3-Rusia, 3-Germania, 1-Marea Britanie, 1-Egipt, 1-Franța 1-Ucraina,…

- Alte 1503 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 222 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 41 sunt asociate cu contact in afara țarii: 8 - Ucraina, 5 - Italia, 5 - Bulgaria, 5 - Romania, 4 - Marea Britanie, 3 - Franța,…

- Israelul a condus zilele acestea un grup de zece tari care au simulat un atac cibernetic de amploare asupra sistemului financiar global. Oamenii s-au speriat și au fugit la ghișeele banzilor ca sa-și retraga banii. Simularea coordonata de Israel a fost creata pentru a creste gradul de cooperare internationala…