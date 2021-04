Mercedes-Benz Romania a deschis un nou Centru Logistic in Dragomirești-Vale. Creat pentru a deservi punctele de service autorizate din Romania, activitatea in noul centru a debutat in luna octombrie a anului 2020. Situat in aproprierea Bucureștiului, Centrul Logistic are o suprafața de peste 7.000 mp și depoziteaza in acest moment peste 23.000 de piese. „Noul centru logistic din București reprezinta o soluție de depozitare pe termen lung pentru operațiunile locale de after-sales. Acest proces de eficientizare a Rețelei Logistice era prevazut de mult și ne aduce beneficii din punct de vedere al…