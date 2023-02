Stiri pe aceeasi tema

- Scandalurile din ultima vreme dintre cele trei partide aflate la guvernare, dar in special dintre PSD și PNL, au ca miza schimbarea protocolului de guvernare la rotativa din 25 mai 2023. Ce vrea PSD Conform protocolului de guvernare, la rotativa din 25 mai 2023, PSD va numi premierul, ministrul Justiției…

- In goana disperata pentru a-și salva scaunul, ministrul PSD al Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a pregatit o mutare surprinzatoare care va arunca in aer sectorul agricol din Romania. Intrat in dizgrația unor lideri PSD ca Paul Stanescu, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a inceput sa…

- OȚELU ROȘU – Directorul unitații de invațamant langa in apropierea careia s-au batut tinerii a fost nevoit sa cheme Poliția! „Ieri (luni-n.r.), la ora 14.30, polițiști de la Poliția Orașului Oțelu Roșu au fost sesizați de catre directorul unei unitați de invațamant din oraș despre o altercație izbucnita…

- Ucraina a exportat aproape 23,6 milioane de tone de cereale pana acum in sezonul iulie 2022/iunie 2023, in scadere cu 29,6% fata de cele 33,5 milioane de tone livrate peste hotare in acelasi stadiu al sezonului precedent, arata datele publicate luni de Ministerul Agriculturii, transmite Reuters.…

- Circa 20 milioane de lei vor ajunge pana la Revelion in conturile fermierilor din Iași, ale caror culturi inființate in toamna lui 2021 au fost compromise de seceta. Plațile se fac in aceasta saptamana pentru o suprafața de 20.000 de hectare, fiind acordate despagubiri pentru culturile de grau, secara,…

- Ajutorul de 1.000 euro acordat fermierilor care au accesat programul dedicat producției de legume in spații protejate a inceput sa fie virat de catre Direcțiile Agricole. Miercuri, au fost facute plați pentru 4.000 de fermieri in Olt, a anunțat Florin Ciobanu, consilierul personal al ministrului…

- O noua sonda cardiaca in miniatura ajuta chirurgii dintr-un spital francez sa trateze bebeluși de cateva kilograme, veniți pe lume cu defecte cardiace grave, datorita scanarilor cu ultrasunete 3D extrem de precise, transmite Euronews. Sonda testata la Spitalul Universitar din Toulouse permite medicilor…

- Joi, la Inspectoratul Școlar Județean Argeș s-au premiat performanțele școlare. 17 elevi piteșteni care au obținut nota 10 la examenul de Evaluare Naționala din 2022 și alți doi tineri care au obținut nota 10 la examenul de bacalaureat din acest an au fost premiați cu sume simbolice de 2.000 și 5.000…