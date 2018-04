EXATLON. Ion Oncescu şi Oltin Hurezeanu, amănunte neştiute din cadrul show-ului. Cei doi au spus totul în direct

EXATLON ROMANIA. Cei doi au fost nevoiti sa se retraga din cauza problemelor medicale, scrie stirilekanald.ro. In plus, amandoi au avut dificultati in ceea ce priveste… [citeste mai departe]