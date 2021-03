Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile care gestioneaza campanie de vaccinare anti-COVID in Romania au anunțat luni ca s-a luat decizia renunțarii la limita de varsta pentru administrarea vaccinului produs de compania AstraZeneca. Reamintim ca limita de varsta pentru vaccinarea cu serul AstraZeneca era de 55 de ani. In urma…

- Ivermectina este un chimioterapic antiparazitar, fiind utilizat in tratamentul bolilor parazitare atat in medicina veterinara cat și in medicina umana. Este folosita de asemenea in tratamentul unor boli parazitare ale pielii, inclusiv scabia și pediculoza. In Romania este aprobat un singur medicament…

- Adrian Marinescu, medic la Institutul de Boli Infecțioase ”Matei Balș” din București, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre riscurile folosirii Ivermectinei, un medicament folosit acum pentru deparazitarea animalelor, in tratarea infecției cu COVID-19, in contextual autorizarii in Slovacia.…

- In contextul apariției unor informații in spațiul public cu privire la folosirea ivermectinei in prevenirea si tratamentul infectiei cu virusul SARS-CoV-2, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor face urmatoarele precizari intr-un comunicat publicat pe site-ul institutiei.…

- Andreea Moldovan, secretar de stat la ministerul sanatatii, a explicat, miercuri, ca ivermectina nu este in prezent un medicament care sa dovedeasca eficienta in tratamentul impotriva COVID-19, informeaza Agerpres . Andreea Moldovan a precizat ca studiile pe care se bazeaza utilizarea ivermectinei sunt…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) avertizeaza ca toate produsele medicinale veterinare care contin ivermectina sunt autorizate doar pentru utilizarea la animale si trebuie folosite doar sub supravegherea medicilor veterinari. Precizarile vin dupa ce in…

- Institutului National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”, centrul national de stocare a vaccinurilor impotriva COVID-19, a obtinut marti, 22 decembrie, autorizatia de distributie angro a vaccinului anti-COVID, din partea Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale…

- Romania va incepe campania de vaccinare anti-COVID-19 pe 27 decembrie. Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare de la noi din țara, a explicat ca pacienții care acuza reacții adverse dupa vaccinare pot raporta acest lucru in platforma reactiilor adverse de la nivelul Agentiei Nationale…