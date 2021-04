Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Mihai Tudose explica una dintre marile probleme ale Uniunii Europene și cum ar putea capota Mecanismul de Reziliența și Redresare. Tudose arata ca și Romania ar avea de suferit, asta pentru ca din cele 79 de miliarde anunțate de Klaus Iohannis, țara noastra ar mai putea accesa maxim…

- Bernd Lucke, un profesor de economie si eurosceptic, a blocat ratificarea in Germania a pachetului de relansare economica de 750 de miliarde de dolari votat de UE, dupa ce a depus plangere la Curtea Constitutionala pentru ca acesta ar incalca tratatul UE. Pachetul nu poate fi adoptat in legislatie pana…

- Germania a suspendat procesul de ratificare a pachetului de redresare economica lansat de UE, in valoare de 750 de miliarde de euro. Motivul? Un profesor de economie german, eurosceptic, fost europarlamentar, Bernd Lucke, a atacat la Curtea Constituționala Federala din Germania pachetul financiar, iar…

- Romania U21 joaca azi meciul decisiv pentru calificarea in sferturile EURO 2021, contra Germaniei U21, dar Gigi Becali, patronul FCSB, nu are incredere in planul selecționerului Adrian Mutu. Romania U21 - Germania U21, meci din ultima runda a grupelor de la Campionatul European de tineret, se joaca…

- Curtea Constitutionala a Germaniei a suspendat vineri procesul de ratificare a planului Uniunii Europene de relansare post-pandemie in valoare de 750 de miliarde de euro, din cauza unui recurs inaintat impotriva acestui mecanism ce are la baza constituirea unei datorii europene comune, transmite…

- Secretarul de Stat american, Antony Blinken, a criticat, marti, proiectul gazoductului Nord-Stream 2, intre Rusia si Germania, cerand Berlinului sa opreasca lucrarile de constructie, informeaza publicatia Der Spiegel, informeaza Mediafax. Proiectul Nord Stream 2 "intra in contradictie cu interesele…

- ​​România are nevoie de un plan de renunțare la carbune, care sa sa fie aprobat prin lege, la fel în Germania, a declarat, marti, Daniel Burlan, directorul general al Complexului Energetic Oltenia, într-o conferinta pe teme energetice. Burlan spune ca toate tarile membre UE au planuri…

- In anul 2019 in 13 state membre ale Uniunii Europene functionau un numar total de 106 reactoare nucleare, care in acel an au produs 765.337 GWh de energie electrica, adica aproximativ 26% din productia totala de energie electrica din UE, arata datele publicate vineri de Eurostat. Cel mai mare…