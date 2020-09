Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 20 de pacienti cu COVID-19 si non-COVID au solicitat urna mobila la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara. Un reprezentant al unei sectii de votare din municipiu a fost imbracat cu costumul special pentru a putea intra in saloane, anunța news.ro."20 de pacienti…

- Votul cu urna mobila a fost finalizat, la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia, potrivit reprezentanților unitații medicale. Au votat, in total, 21 de persoane. Potrivit sursei citate, 9 dintre ei sunt pacienți COVID. Au fost 11 alegatori inscriși pentru vot cu urna mobila la sediul principal…

- Conform BEJ, in Maramures, pana la ora 12.00 s-au prezentat la urne 62.320 de persoane – 14,61 %. In Baia Mare pana la orele pranzului au votat 13.828 de cetațeni – 11,50 %. La umele sectii de vot alegatorii asteapta pe trotuar pentru a-si putea exercita dreptul de a alege (foto), Pana la ora 12.00,…

- Procesul electoral a fost suspendat in cele doua sectii de votare din comuna Costinesti. Alegatorii au descoperit ca buletinele de vot au fost tiparite gresit, sigla PNL fiind inlocuita cu cea a formatiunii Pro Romania, potrivit Agerpres. Traian Cristea, edilul in exercitiu, care nu si-a mai depus candidatura…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a transmis, vineri, Ministerului Afacerilor Externe propunerile privind localitațile din strainatate in care sa se inființeze secții de votare pentru alegerile...

- Decizia a fost luata in baza unui ordin al Ministerului Educatiei si Cercetarii si vizeaza intervalul 25-29 septembrie. Activitatile didactice vor fi desfasurate in scoli in sistem online.

- INFORMARE DE PRESA Comitetul Național pentru Situații de Urgența … Post-ul In perioada 25 – 29 septembrie, se suspenda cursurile, cu prezența fizica a elevilor, in școlile unde sunt secții de votare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Dupa Prahova cu 72 cazuri si Arges cu 71, Iasul a reusit ieri trista performanta de a se situa pe locul trei intre judetele tarii, dupa numarul de noi depistati pozitiv: 69 n in paralel, o alta veste neagra: la Terapie Intensiva nu mai erau aseara deloc locuri disponibile, iar pentru pacienti confirmatI,…