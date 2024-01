Membrii responsabili pe domeniile prioritare de activitate ale Consiliului Superior al Magistraturii

Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Danilet, judecator la Tribunalul Cluj, in varsta de 48 de ani, iese la pensie, conform ordinii de zi a sedintei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), programate pe 10 ianuarie, informeaza Monitorulcj.ro.Secția pentru judecatori a CSM are pe ordinea de zi din 10 ianuarie cererea de pensionare…

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii considera ca afirmațiile liderului USR Catalin Drula, referitoare la dosarul achiziției de vaccinuri, in care sunt urmariți penal colegii sai Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila, au afectat in mod grav independența procurorilor și au depașit…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și-a ales, in ședința de marți, 5 decembrie, noua conducere. Judecatoarea Denisa-Angelica Stanisor a fost votata, marti, in functia de presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Totodata, procuroarea Emilia Ion fost aleasa in functia de vicepresedinte…

- Ion Guzun, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), urmeaza sa exercite, in perioada 19-23 noiembrie curent, interimatul funcției de președinte al instituției. Actualul președinte interimar, Sergiu Caraman a anunțat la ședința de joi, 16 noiembrie 2023, ca pleaca intr-o vizita de lucru,…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), in cadrul ședinței din 16 noiembrie, a decis organizarea unui concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecatori in regim inchis, astfel incit interviurile cu candidații nu vor fi difuzate in timp real. Președintele CSM, Sergiu Caraman, a explicat ca…

- Președintele interimar al Consiliului Superior al Magistraturii, Sergiu Caraman, considera deloc ușoara evaluarea facuta de Comisia Pre-Vetting, insa, pentru a reciștiga increderea populației in justiție, crede necesara așa o verificare. Declarațiile au fost facute in cadrul unui interviu pentru Noi.md…

- Faptul ca din sistemul de justiție din R. Moldova au plecat foarte mulți judecatori este o problema grava, considera președintele interimar al Consiliului Superior al Magistraturii, Sergiu Caraman, care a vorbit mai multe detalii despre acest subiect in cadrul unui interviu acordat pentru Noi.md Potrivit…

- Lipsa de personal - iata problema cea mare a justiției, o spune președintele interimar al Consiliului Superior al Magistraturii, Sergiu Caraman, care este de parerea ca, odata cu sporirea salariilor pentru personal, aceasta problema va fi diminuata sau exclusa. Declarația a fost facuta in cadrul unui…