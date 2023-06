Membri ai familiei Cârpaci acuzați că au luat ilegal fonduri europene în valoare de 2.000.000 lei Procurorii DNA au dispus control judiciar pentru 60 de zile, pe numele a doi membri ai familiei de romi Carpaci, suspectati de fraudarea de fonduri europene pe baza unor documente ori declaratii false. Prejudiciul este de 2 milioane de lei. ”In perioada 2016 – 2022, cei doi inculpati ar fi inventat un mecanism ce presupunea crearea, in mod artificial, a conditiilor necesare obtinerii in mod nelegal de fonduri europene, in contextul implementarii unor proiecte derulate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) si Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR),… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

