- Corpul neinsuflețit al unui copil a fost descoperit in aceasta dimineața, in jurul orei 09:00, intr-o construcție nefinisata din municipiul Orhei. Oamenii legii suspecteaza ca autorul crimei ar fi un adolescent in varsta de 14 ani.

- Procesul din Senatul american privind demiterea președintelui Statelor Unite, Donald Trump, va începe cel mai probabil pe 21 ianuarie, a declarat marți liderul senatorilor republicani, Mitch McConnell, informeaza CBS News, citat de Mediafax. Acesta a declarat ca etapele preliminare ar putea…

- Opinia publica americana a fost avertizata deja, prin intermediul Fox News , canalul preferat de comunicare al președintelui Donald Trump, daca facem abstracție de contul de Twitter, ca in acesata seara va urma un comunicat foarte important de la Casa Alba. Aproape sigur, anunțul se va referi la situația…

- CHIȘINAU, 26 dec – Sputnik. Un tanar de 18 ani s-a aruncat in gol de la inalțime și a decedat. © Sputnik / Osmatesco Cum recunoaștem un copil care se gandește la suicid – explicația psihologului Ofițerul de presa al Poliției Capitalei, Natalia Stati, a declarat pentru Sputnik Moldova ca totul…

- Șeful Serviciului auto-moto, din cadrul Poliției de Frontiera a fost încatușat de ofițerii anticorupție, chiar în momentul în care lua mita. Polițistul este suspectat ca ar fi pretins 12 000 de euro de la câtiva cetateni pentru a le solutiona dosarele legate de furtul de…

- Politistii din judetul Hunedoara continua cercetarile in cazul barbatului de 62 de ani care a fost gasit decedat, noaptea de vineri spre sambata, pe o strada din localitatea Dancu Mare, dupa ce victima se certase cu o alta persoana intr-un bar din sat, necropsia efectuata de medicii legisti aratand…

- O tanara de 19 ani a fost strangulata și arsa de fosta concubina a iubitului ei, intr-o padure din apropierea satului Echimauți din raionul Rezina. Cazul a fost semnalat printr-un apel telefonic catre polițiștii din Rezina de catre un barbat in varsta de 25 de ani, iubitul tinerei omorate. Barbatul…