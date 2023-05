Stiri pe aceeasi tema

- Sporul natural al populatiei Romaniei s-a mentinut negativ in luna februarie a acestui an, la minus 8.872 de persoane, numarul celor decedati fiind de 1,8 ori mai mare decat cel al nascutilor-vii, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS), citat de Agerpres. In februarie…

- Potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) publicate joi, veniturile totale medii lunare au fost, in trimestrul IV 2022, de 6.634 lei pe o gospodarie si 2.648 lei pe persoana.Cheltuielile totale ale populatiei au fost, in ultimele trei luni ale anului trecut, in medie, de 5.842 lei lunar…

- INS: Procentul șomerilor din județul ALBA, in creștere fața de aceeași perioada a anului trecut INS: Procentul șomerilor din județul ALBA, in creștere fața de aceeași perioada a anului trecut Instituția Naționala de Statistica, Direcția Regionala Alba, anunța faptul ca rata șomajului din județul Alba…

- Sporul natural s-a mentinut negativ (-10.355) in luna ianuarie 2023, numarul persoanelor decedate fiind de 1,7 ori mai mare decat cel al nascutilor-vii, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS).Conform INS, in ianuarie 2023 s-a inregistrat nasterea a 13.881 copii,…

- Persoanele care sunt apte sa munceasca, dar refuza acest lucru, nu vor beneficia de ajutorul social – a transmis deputatul Bogdan Ivan Gruia. Ajutorul social va fi inlocuit cu venitul minim de incluziune! Deputatul Bogdan Ivan Gruia a transmis astazi ca persoanele care pot sa munceasca, insa nu doresc…

- In decembrie 2022 s-a inregistrat nasterea a 13.230 copii, cu 25 mai multi copii decat in luna noiembrie 2022. Numarul deceselor inregistrate in luna decembrie 2022 a fost de 23.704 (12.401 barbati si 11.303 femei), cu 3.360 decese mai multe decat in luna noiembrie 2022, informeaza Institutul National…

- Cea mai importanta crestere in veniturile angajatilor in 2023 este cea a salariului minim pe economie. Astfel, de la 1 ianuarie 2023, salariul minim brut pe economie a fost majorat la 3.000 lei lunar. In mana, salariul minim net pe economie ajunge la 1.898 de lei.Cu toate acestea, cresterea de la an…

- Cea mai importanta crestere in veniturile angajatilor in 2023 este cea a salariului minim pe economie. Astfel, de la 1 ianuarie 2023, salariul minim brut pe economie a fost majorat la 3.000 lei lunar. In mana, salariul minim net pe economie ajunge la 1.898 de lei.Cu toate acestea, cresterea de la an…