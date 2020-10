Stiri pe aceeasi tema

- Mega-hit-ul celor de la Queen, ‘Bohemian Rhapsody’, a fost desemnat cel mai bun cantec din toate timpurile, informeaza contactmusic.com. Un sondaj la care au participat 2000 de britanici arata ca 43% dintre respondenți au votat ca fiind cantecul preferat ‘Bohemian Rhapsody’. Acesta este urmat indeaproape…

- Melodia „Vis“, realizata de chitaristul formației timișorene Implant pentru Refuz, Valentin Popescu („Freaky“) ocupa in aceasta saptamana prima poziție a clasamentului Romtop, realizat de Radio Trib, un clasament care cuprinde exclusiv piese autohtone. Melodia a fost realizata in timpul carantinei din…

- In a doua ediție din sezonul 15 „Te cunosc de undeva” de la Antena 1 am avut parte de tranformari spectaculoase. La final, votul l-a desemnat caștigator pe Tavi Clonda, pentru modul magic in care a reușit sa-l imite pe Adam Lambert cantand piesa „Don`t stop me now” a celor de la Queen!

- Cea mai surprinzatoare apariție din ediția a treia din sezonul 8 „Chefi la cuțite” a fost Rolf Buchholz, barbatul care a intrat in Cartea Recordurilor pentru ca are cele mai multe piercinguri și modificari corporale!

- CSM București - SCM Rm. Valcea 19-22. Valcencele au fost sigure de victorie? In ultima saptamana, pe langa antrenamente, au pregatit și un dans pe melodia „Jerusalema”. Coregraful trupei, Kristina Liscevici. Dans pe melodia „Jerusalema” pregatit de SCM Rm. Valcea SCM Rm. Valcea a invins CSM București…

- Queen la Live Aid, cea mai memorabila prestație live din toate timpurile! Momentul nu are nevoie de nicio descriere și va ramane mereu in istorie. Show-ul facut de Freddie Mercury și Queen pe Wembley Stadium este de departe cel mai reușit moment Live Aid. Iar acum este oficial cea mai memorabila prestație…

- Oamenii, in special barbații, au fost dintotdeauna fascinați de mașini. In trecut, cand nu oricine avea un automobil, acestea erau un simbol al luxului și o dovada a rangului social al celui care le conducea. De aceea, companiile de autoturisme se intreceau in construirea unor modele cat mai practice…

- Noua piesa lansata de interpretele Cardi B si Megan Thee Stallion a stabilit un record. In prima saptamana de la lansare, melodia "WAP" a fost ascultata in Statele Unite de 93 de milioane de ori.