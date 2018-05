Zuckerberg se scuza dar nu convinge

”Sunt dezolat”. Patronul Facebook a prezentat scuze in fata europarlementarilor, asa cum a facut-o si in fata celor americani, pentru lacunele retelei sociale in privinta protectiei datelor utilizatorilor, lacune ilustrate prin scandalul Cambridge Analytica. Dar formatul audierilor de la Bruxelles a provocat frustrare: timpul… [citeste mai departe]