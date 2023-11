Stiri pe aceeasi tema

Gospodarii deciși sa faca provizii de iarna ar trebui sa se grabeasca și sa cumpere mai repede varza pentru murat, chiar daca e inca scumpa, de minimum doi lei kilogramul. Producția e mai mica decat in alți ani, spun fermierii din Buzau, de vina fiind seceta și caldurile extreme, care au favorizat atacurile

- Gospodarii ar trebui sa se grabeasca și sa cumpere mai repede varza pentru murat, chiar daca e inca scumpa, de minimum doi lei kilogramul. Producția e mai mica decat in alți ani, de vina fiind seceta și caldura extrema.

- Seceta face ravagii in Romania. In Mehedinți, pamantul este atat de uscat, incat agricultorii se chinuie sa lucreze terenurile. Din cauza lipsei de apa și a temperaturilor ridicate, pajiștile sunt uscate, iar culturile de toamna sunt și ele in pericol.

Avem parte de o vreme de vara autentica la final de septembrie, cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru aceasta perioada a anului. Aceste condiții meteorologice placute vor continua și in zilele urmatoare. Cu toate acestea, trebuie sa ne pregatim pentru o schimbare radicala a vremii in weekend.

- In Spania uleiul de masline a devenit cel mai scump aliment din ultimul an, cu o creștere de suta la suta. Mulți spanioli au renunțat sa-l mai cumpere. Prețul exorbitant afecteaza și fabricile de conserve, care și-au injumatațit producția.

Meteorologii anunta temperaturi mai ridicate decat cele normale pe tot parcursul lunii septembrie si in prima saptamana din octombrie, comform prognozei pe patru saptamani facuta publica marti.Saptamana 11.09.2023 – 18.09.2023Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana

Din cauza temperaturilor prea mari, familiile de albine mor, spun apicultorii. Seceta care a dus la scaderea productiei de miere si toate scumpirile din ultima perioada ar putea sa duca la o majorare a pretului mierii ce poate sa ajunga pana la 10 sau 15%. Canicula afecteaza intr-adevar albinele

Meteorologii anunta ca in luna septembrie vor fi temperaturi peste cele normale, in cea mai mare parte a tarii. Vor cadea precipitații peste medie doar in prima saptamana a lunii, in zonele de nord-vest, vest, sudul și estul țarii, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie . In prima saptamana