Melania și Donald Trump, prima apariție in public de la inmormantarea Ivanei Trump Melania și Donald Trump au bifat zilele trecute prima apariție publica dupa inmormantarea Ivanei Trump . Presa internaționala speculeaza inceperea unei campanii electorale pentru urmatoarele alegeri prezidențiale din SUA. Cei doi au fost saptamana aceasta la Morton and Barbara Mandel Recreation Center din Palm Beach, Florida. Acolo au votat Melania și Donald Trump cu ocazia alegerilor de la jumatatea mandatului. Alegeri pentru reprezentanții celor doua camere ale Congresului. Este vorba despre 435 de locuri in Camera…