- Premierul Viorica Dancila le-a cerut ministrilor Sanatatii, Muncii si Finantelor, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca pana la finalul acestei saptamani sa gaseasca solutii pentru problemele salariale din domeniul sanatatii, transmite News.ro . “Vreau sa rog pe doamna ministru al Sanatatii,…

- Sistemul de sanatate din Romania este in acest moment de nota 6, pe o scara de la 1 la 10, dar pana in 2020 poate ajunge la 7,5 sau 8, a declarat marti pentru AGERPRES ministrul sanatatii, Sorina Pintea. ”Am preluat sistemul de sanatate la nota 6, trendul este pozitiv si daca raman ministrul sanatatii…

- Printre acestea, demararea unui nou program de screening in domeniul bolilor cadriovasculare, procurarea medicamentelor de la orice farmacie din țara și servicii paraclinice la orice furnizor aflat in contract cu sistemul asigurarilor de sanatate. In cadrul unei dezbateri centrate pe problema bolilor…

- Cel mult 5.000 de persoane care activeaza in domeniul Sanatatii au pierdut la salariu sume cuprinse intre 186 si 1.000 de lei, a declarat, luni, Leonard Barascu, presedintele Federatiei Sanitas, la finalul Consiliului National al Confederatiei Nationale a Sindicatelor Libere din Romania (CNSLR) Fratia.…

- Deputatul PNL Braila Antoneta Ionita, fost sef al UPU Braila si membru in Comisia de Sanatate a Camerei, i-a solicitat ministrului Sanatatii includerea vaccinarii impotriva cancerului de col uterin in programele nationale de imunizare si alocarea sumelor necesare in acest sens. "Am plecat de la constatarea…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Externe (MAE) Melania-Gabriela Ciot a participat vineri la evenimentul de lansare publica a proiectului de implementare in Romania a Sistemului European de Verificare a Medicamentelor si a salutat organizarea unei astfel de manifestari dedicate unei teme…

