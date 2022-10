Stiri pe aceeasi tema

- Indragita artista Marcela Fota iubește din nou, asta dupa ce și-a gasit liniștea in brațele iubitul lui ei mai tanar cu 22 de ani. Cantareața de muzica populara a vrut sa iși exprime dragostea pentru partenerul ei, motiv pentru care a compus o piesa de iubire.

- Carmen de la Salciua și iubitul ei, Marian Corcheș, traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar cei doi se afișeaza din ce in ce mai mult pe rețelele de socializare. Cantareața a postat pe rețelele de socializare mai multe fotografii cu iubitul ei, dar și un mesaj emoționant.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Ramona de la Clejani a oferit o prima reacție, dupa ce a aflat ca iubitul ei ar fi cautat-o pe fosta lui partenera. Ce a marturisit artista, dar și ce vrea sa faca daca afla ca este adevarat. Cantareața a vorbit deschis despre relație.

- Inna și Deliric au inchis gura rautacioșilor care ii dadeau desparțiți și au aratat ca relația lor nu numaii ca exista in continuare, ci evolueaza. Cantareața și iubitul ei au facut un pas important in viața de cuplu, devenind nași de botez impreuna pentru fiul unei prietene bune.

- Face Otilia Bilionera ce face și tot la straini trage! Artista a recunoscut ca are un iubit turc. Ce a marturisit despre noua ei „cucerire”, dar și ce gest de iubire a facut partenerul ei, dupa doar doua zile de relație. Cantareața pare mai fericita ca niciodata dupa ce s-a seperat de cel alaturi de…

- Bat clopotele de nunta pentru Inna? Industria muzicala din acești ultimi ani a reușit sa o ridice pe Inna pe culmile celebritații. Este unul din artiștii pop din Romania cu cea mai mare deschidere in Occident. Cu mii de fani, in toata lumea, Inna s-a diferențiat de restul. A avut, inclusiv colaborarile…

- Carmen de la Salciua se afla in cea mai frumoasa perioada a vieții sale, e indragostita pana peste cap și iși traiește povestea de iubire alaturi de Marian Corcheș, partenerul ei de viața. Astazi, barbatul i-a facut o frumoasa urare cu ocazia zilei onomastice.

- Denis Roabeș sau The Motans, așa cum e cunoscut, a facut un pas important in relația sa, astfel ca tanarul și-a luat inima in dinți și a cerut-o de soție pe partenera sa, Bianca. In cadrul unui interviu, interpretul a vorbit despre momentul emoționant.