Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Prundu Bargaului a fost arestat preventiv, vineri, pentru furt, acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare in mod fraudulos. In luna martie, bargauanul i-a furat unui concetațean portmoneul in care se afla cardul bancar și PIN-ul aferent, dupa care i-a…

- CARAȘ-SEVERIN – Polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Caraș-Severin, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Caransebeș, au pus in executare 5 mandate de percheziție domiciliara, joi, 13 aprilie, intr-un dosar pentru contrabanda cu țigari!…

- Un barbat din localitatea Savinești, județul Neamț, și-a sechestrat fiica de doar patru in beciul locuinței și a refuzat sa o elibereze, informeaza Antena3. Fosta soție a barbatului, in custodia careia se afla minora de patru ani, este cea care a anunțat autoritațile. Femeia de 43 de ani a sunat la…

- La data de 13 martie 2023, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au identificat un barbat de 48 de ani, din municipiul Sibiu, ca persoana banuita de savarșirea unei infracțiuni de furt care a fost sesizata poliției la data de 30 decembrie 2022. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca in urma unor…

- In urma unei altercații care a avut loc in urma cu doua zile in orașul Constanța intre un barbat și mascați acesta a fot reținut. Dupa ce a fost emis mandat de aducere de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Constanța și in urma administrarii probatoriului, procurorul de caz a dispus reținerea, pentru…

- Un barbat de 59 de ani din Bistrița a falsificat documente pentru cinci persoane neangajate ca acestea sa iși poata lua credite de la o banca. A fost deschis un dosar penal, iar polițiștii au facut percheziții. Barbatul in cauza s-a folosit, intre lunile august și octombrie 2020, de doua firme prin…

- Un barbat din Bistrița, banuit de instigare la inșelaciune și fals in inscrisuri sub semnatura privata, a fost reținut in urma unor percheziții. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bistrița-Nasaud, impreuna cu luptatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și criminaliști…

- La data de 7 martie a.c., in jurul orei 19.30, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta ndash; Sectia 3 Politie au fost sesizati, de luptatorii din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale, cu privire la faptul ca, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, au identificat,…