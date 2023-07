Mehedinți: Accident între o mașină și un microbuz, la Vânători Un accident a avut loc, in aceasta dimineața, in localitatea mehedințeana Vanatori. In impact au fost implicate un autoturism și un microbuz, insa nimeni nu a ajuns la spital. „In cursul acestei dimineți, doua echipaje de pompieri din cadrul stației Vanju Mare, au intervenit cu autospeciala de stingere și o ambulanța SMURD, la un accident rutier produs pe DN 56A, pe raza localitații Vanatori. In impact au fost implicate un microbuz staționat și un autoturism. La sosirea pompierilor, doua persoane erau in stare de conștiența. Acestea au fost evaluate de catre echipajele SMURD și SAJ, refuzand transportul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

