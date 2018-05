Viitoarea soție a prințului Harry are o mulțime de abilitați neștiute de fani. Daca zilele trecute aparea un video cu ea in timp ce punea muraturi, acum Meghan Markle demonstreaza ca se poate aranja și in mașina. Poate ca multe femeie iși retușeaza machiajul in graba, in propriul autoturism, pudrandu-și fața, aplicand ruj sau folosind mascara, iar fosta actrița face și ea același lucru. Un material recent, dintr-o campanie de promovare a brandului Bobbi Brown, Meghan este filmata in timp ce iși aplica make-up in taxi. Nu e de mirare ca arata impecabil de fiecare data cand iese in public, pentru…