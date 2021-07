Stiri pe aceeasi tema

- „Dupa ce vom avea incheiate in scurt timp concluziile la proiectul Romania Educata, care a beneficiat de cea mai larga consultare publica, este de datoria noastra, (...) chiar daca acest lucru va presupune munca inclusiv pe perioada concediilor, a lunii august, la un proiect a unei noi legi a Educației,…

- Proiectul de Hotarare de Guvern pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume in spații protejate pentru anul 2021, lansat in dezbatere publica in 25 martie de Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) nu este pus in aplicare. Adrian Oros

- Proiectul de lege privind implementarea retelelor 5G intra azi la vot in plenul Senatului, care este camera decizionala. Documentul a primit, vineri, raport favorabil cu amendamente, din partea comisiilor de specialitate. Initiat de Guvern, proiectul de lege cuprinde masurile necesare pentru autorizarea…

- Proiectul vizeaza promovarea turismului intern prin popularizarea celor mai frumoase zone din tara. Cele 10 regiuni turistice care aveau joi, 4 iunie 2021, cele mai multe nominalizari se afla, in ordine alfabetica, Alba Iulia, Banatul de Munte, Municipiul Braila, Tinutul Conacelor - Covasna, Delta Dunarii,…

- Proiectul de lege privind alaptarea in spatiile publice, adoptat cu 279 de voturi „pentru”si o abtinere, are ca obiect de reglementare instituirea unor masuri privind prevenirea discriminarii mamelor care alapteaza, precum si combaterea incalcarii dreptului la hrana al copiilor. De asemenea, se propune…