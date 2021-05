Meghan Markle lansează prima carte pentru copii Meghan Markle, sotia printului Harry, a scris prima ei carte pentru copii, intitulata „The Bench”, iar aceasta va fi lansata pe 8 iunie. Cartea prezinta legatura speciala dintre un tata si fiul lui, vazuta prin ochii mamei. Inspirata de relatia dintre sotul ei si fiul lor, Archie, prima carte a lui Markle „capteaza emotionant relatia dintre tati si fii care evolueaza si se extinde” si „ne aminteste multele feluri in care dragostea se contureaza si poate fi exprimata intr-o familie moderna”, se arata intr-un comunicat, potrivit G4Media. Cartea pentru copii, ilustrata de Christian Robinson, va fi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

