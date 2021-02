Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle este insarcinata din nou. A amanat vestea pana deja sarcina e vizibila. Fericire de nedescris pentru Prințul Harry și soția sa. Meghan Markle este insarcinata cu cel de-al doilea copil. Informația a fost confirmata public de purtatorul lor de cuvant. „Putem confirma faptul ca Archie va…

- Printul Harry si sotia sa, Meghan Markle, asteapta al doilea copil, a declarat duminica un purtator de cuvant al cuplului. Ducele și ducesa de Sussex, care locuiesc in prezent in California, ii fac un frate sau o sora fiului lor Archie, care va implini doi ani in luna mai a... The post Meghan Markle,…

- Ducele și ducesa de Sussex au renunțat la rețelele sociale in timp ce se concentreaza pe noile lor roluri in SUA, relateaza The Guardian. Harry și Meghan, care au adunat peste 10 milioane de urmaritori pe contul lor oficial de Instagram, au fost dezamagiți de „ura” pe care au intalnit-o online. Potrivit Sunday…

- Ducesa de Sussex a avut o interventie video pentru postul CNN, prima de dupa anuntul legat de pierderea unei sarcini in vara. Meghan Markle a aparut din curtea resedintei sale si a lui Harry din Santa Barbara, asezata pe o banca si imbracata intr-o bluza subtire, intr-o nuanta delicata de lila.

- Harry și Meghan Markle rup o alta legatura cu Marea Britanie. Cei doi au vandut casa pe care au primit-o de la Regina Elisabeta, Frogmore Cottage, prințesei Eugenie, informeaza Mediafax. Harry și Meghan Markle au vandut casa pe care o primisera de la Regina Elisabeta, Frogmore Cottage, prințesei…