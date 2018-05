Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle s-a casatorit cu alesul ei de pe micul ecran, avocatul Mike Ross, într-un episod din serialul &"Suits&", care se asteapta sa stabileasca noi recorduri de audienta în lumea întreaga.

- Meghan Markle s-a casatorit cu alesul ei de pe micul ecran, avocatul Mike Ross, intr-un episod din serialul „Suits”, care se asteapta sa stabileasca noi recorduri de audienta in lumea intreaga. Actrița de 36 de ani arata ca o prințesa in timp ce pașea spre altar, scrie The Sun, deși totul e ficțiune.…

- Mai sunt 4 saptamani pana la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle și pe buzele tuturor este o singura intrebare: oare, cum va arata rochia de mireasa a actriței? Și, iata ca cei mai curioși din fire par sa fi primit și niște raspunsuri! Daca in privința designer-ului care va crea rochia nu se știe…

- Nunta regala a Prințului Harry cu logodnica sa se apropie cu pași repezi, iar pregatirile sunt in toi. Și, bineințeles, viitoarea mireasa știe deja cum va arata… buchetul ei de mireasa! Pentru ca Meghan Markle nu a avut oportunitatea sa o cunoasca pe mama iubitului sau, ea va face un gest mareț in memoria…

- Initial, favoritii caselor de pariuri britanice erau Ralph&Russo, cei care au creat rochia de logodna a lui Markle, dar si Alexander McQueen (cel care a creat rochia de mireasa a lui Kate Middleton). Acum, toate semnele din industrie il dau drept castigator pe Erdem Moralioglu, designerul casei de moda…

- Mai sunt doua luni pana la cea mai așteptata nunta din regatul britanic, cea a Prințului Harry cu Meghan Markle. O nunta care are toate ingredientele pentru a o depași in popularitate chiar și pe cea a Prințului William cu Kate Middleton, din 2011. Asta deoarece mireasa lui Harry nu este una obișnuita…

- Mai sunt doua luni și cateva zile pana la cea mai așteptata nunta din an, nunta regala a Prințului Harry cu Meghan Markle de pe 19 mai, iar pregatirile sunt in toi la Casa Regala a Marii Britanii. De la invitațiile de nunta, la locație și aranjamente, la tort și petrecerea de dupa ceremonie și ținute,…

- Meghan Markle este cea mai atragatoare femeie de la Palatul Buckingham… conform științei. Ei bine, da, exista și astfel de topuri in Marea Britanie, iar viitoare soție a Prințului Harry ar avea, in concepția unor specialiști in chirurgie estetica, cea mai armonioasa fața. Asta comparand-o cu celelalte…