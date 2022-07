Stiri pe aceeasi tema

- Pfizer a obtinut venituri si un profit record in trimestrul al doilea, depasind asteptarile Wall Street, determinate de vanzarile vaccinului sau pentru Covid-19 si ale tratamentului antiviral Paxlovid, transmite CNBC.

- Un judecator a ordonat joi "suspendarea imediata" a vaccinarii copiilor din Uruguay cu Covid-19, pana la publicarea contractelor dintre guvern și laboratorul Pfizer, precum și a "compoziției substanțelor" conținute in produs, scrie AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul german al Sanatatii, Karl Lauterbach, a declarat duminica ca va face eforturi pentru cresterea numarului de prescriptii cu tratamentul antiviral oral Paxlovid pentru Covid-19 al companiei Pfizer, de catre medicii de familie, in vederea reducerii cazurilor severe de boala, transmite Reuters.…

- Pfizer a declarat joi ca cere aprobarea completa in SUA pentru tratamentul antiviral oral COVID-19 Paxlovid, disponibil acum in baza unei autorizații de utilizare de urgența, noteaza mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- O doza de rapel a versiunii actualizate a vaccinului Pfizer anti-COVID, modificat special pentru a combate varianta Omicron a coronavirusului, a generat un raspuns imunitar important, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Guvernele Uniunii Europene intensifica presiunile asupra Pfizer și a altor producatori de vaccinuri COVID-19 pentru a renegocia contractele, avertizand ca milioane de seruri care nu mai sunt necesare ar putea fi irosite, potrivit unor oficiali UE și unui document. Fii la curent cu cele mai…

- Marilyn, cunoscuta sub numele de „Shot Sage Blue Marilyn”, a fost una dintre cele 5 versiuni in diferite combinații de culori pe care Andy Warhol le-a pictat in 1964, la doi ani dupa moartea lui Marilyn Monroe. Vanzarea operei reprezinta un record pentru arta americana,cumparatorul fiind necunoscut.…

- Pfizer si-a mentinut marti previziunile referitoare la vanzarile de produse legate de pandemia de Covid-19 in 2022, dupa o serie de cresteri ale previziunilor privind veniturile generate de vaccin facute anul trecut, acesta fiind un semn ca cresterea foarte rapida a incetinit, transmite Reuters.…