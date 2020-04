Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a decis prelungirea cu trei luni a perioadei pana la care beneficiarii programului Start-Up Nation pot depune cererile de plata/rambursare aferente dosarelor de finanțare admise in limita bugetului. Conform prevederilor Ordinului Ministrului Economiei,…

- Piețe si Targuri Craiova va acorda inlesniri financiare comerciantilor care vand in piete si in Targul Municipal Craiova, pentru a-i ajuta sa resimta cat mai putin efectele economice ale masurilor restrictive impuse de guvern in contextul epidemiei de coronavirus. Astfel, prin decizie semnata de administratorul…

- Ministerul Economiei a raspuns la 14 întrebari legate de cazuri punctuale în privința obținerii certificatelor de situație de urgența. De exemplu, a raspuns daca pot beneficia de șomaj tehnic beneficiarii programelor naționale sau cei care și-au deschis activitatea în perioada decembrie…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a adoptat, prin Ordin al Ministrului publicat in Monitorul Oficial, masuri pe perioada starii de urgența, in contextul raspandirii virusului SARS Cov-2, care vin in sprijinul IMM-urilor beneficiare ale programelor naționale destinate inființarii…

- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri anunța masuri pe perioada starii de urgența pentru beneficiarii programelor naționale derulate. Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a adoptat, prin Ordin al Ministrului publicat in Monitorul Oficial, masuri pe perioada starii de…

- Astazi s-a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Ordonanța de Urgența care reglementeaza cadrul in care societațile și angajații afectați de reducerea totala sau parțiala a activitații pot beneficia de la stat de plata indemnizațiilor de șomaj tehnic. Ce este șomajul tehnic ? Acesta reprezinta suspendarea…

- AJOFM Teleorman – precizari privind șomajul tehnic in Economie / on 23/03/2020 at 12:23 / Pe perioada starii de urgenta, instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, pentru perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca, din…

- Romania va beneficia de fonduri europene pentru turism in valoare de un miliard de euro in urmatorul exercitiu financiar 2021 - 2027, la care se adauga 750 de milioane de euro pentru zonele de minerit, care sa poata fi transformate in destinatii turistice, a declarat vineri secretarul de stat in Ministerul…